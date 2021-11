Fernando Santos: um adeus português

FERNANDO MANUEL Fernandes da Costa Santos, o engenheiro do penta, o treinador que nos ofereceu o Campeonato da Europa de Futebol de 2016, é um homem de fé. Por isso, ele é o primeiro a saber que é impossível acreditar no vazio. Católico praticante – quando não acompanha aqueles esgares de queixo ou o indicador enfiado no colarinho da camisa, a sua boca está sempre cheia de Deus –, Santos conhece o valor da penitência e a importância da confissão. Logo após o apito final do Portugal 1-Sérvia 2 de domingo (bem sei que foi dia de descanso, mas não era preciso exagerar), na milésima prova da mediocridade da sua táctica e do falhanço da sua liderança, o seleccionador confirmou a penitência: “A responsabilidade é minha.”