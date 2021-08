A insustentável liberdade de Rendeiro

O ex-banqueiro tem uma primeira condenação definitiva, já sem recurso, mas a justiça permanece incapaz de executar as sentenças do crime de colarinho branco com celeridade.

O antigo banqueiro João Rendeiro foi condenado, há meses, em termos definitivos, a cinco anos e oito meses de prisão efetiva pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documento praticados no Banco Privado Português, fechado pelo Banco de Portugal há mais de uma década, mas até hoje nada aconteceu.



O tribunal da Relação de Lisboa converteu há mais de um ano a pena suspensa aplicada na 1ª instância, em 2018, em prisão efetiva e aumentou o tempo da condenação. Rendeiro já esgotou todas as possibilidades de recurso e a única coisa que pode fazer é um pedido de aclaração da última decisão desfavorável, do Tribunal Constitucional, que tem prazo até setembro.



A justiça portuguesa, que investiga, julga, condena e encarcera um autor de crimes de sangue ou um vulgar ladrão de automóveis em menos de oito meses, é incapaz de gerir os prazos de recursos, aclarações e reclamações dentro de um critério elementar de atualidade de cada vez que lhe sai na rifa um arguido com dinheiro, ou com dinheiro e influência.