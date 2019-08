You’re a loser, baby

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Na praia não há lugar – que nojo – para os gordos, as pálidas, os albinos, as sardentas, os barbudos, as minorcas (a não ser que tenham o perímetro bárico de Kim Kardashian), os doentes de psoríase ou as negras rebolonas sem American Express Platinum na bolsa LV.Se os belos, altos, magros e donos de mais de 100 mil acções do PSI 20 mandassem, teríamos as praias com predominância de ravinas em vias de desabamento exclusivamente reservadas à ugly people e à low income population – a qualquer momento, o deus ex machina do Verão (esse pedófilo viciado em gin, abacate e MDMA) encarregar-se-ia de desabar toneladas de areia e rocha sobre a populaça, ajustando a densidade populacional da costa vicentina a tempo de melhorar o ersatz e de turbinar o PIB.O ócio, meus amigos, esse inigualável pousio de gordos, pálidas, barbudos e negras rebolonas, é o grande inimigo do século XXI. Não se pode ser feliz entregue à pasmaceira. A magra, alta e platinada (mesmo sem acesso ao American Express Platinum) dedica três horas diárias de Agosto aos filhos fit, duas horas ao ginásio do hotel com pequeno-almoço vegan, uma hora ao Pilates junto à piscina e zero minutos aos pecados de Pôncio Pilatos (a não ser que ele seja o DJ do Bliss nas madrugadas de sábado para domingo).As pessoas belas, sociáveis e com objectivos na vida desprezam o ócio pelo ócio. Até uma espreguiçadeira deve ter uma finalidade: actualizar o Tinder para Setembro enquanto o herdeiro faz castelos na areia ou ler meio Jonathan Franzen para ofuscar a Pachicha antes dos amuse-bouche.É mais fácil apanhar as eleitas em cativeiro na Boavista (a avenida, não o bairro), em Gondarém, em Santa Maria Maior ou entre o Guincho e a serra de Sintra. À solta mas com trelas Prada, é mais rápido vê-las nas suítes do Sublime Comporta, nas vivendas ocultas de Melides, à mesa do Ocean ou no bar do Conrad Algarve.As pessoas belas, sociáveis e com objectivos na vida são incapazes de compreender que o ócio é a pausa natural para refrescos na longa corrida de estar vivo. O ócio só é útil se for inútil. Devemos fazer nada como se cuidássemos do mais-que-tudo, entregarmo-nos sem reticências ao melhor dos crimes capitais – a preguiça – e observar a barriga enquanto cresce ao mesmo ritmo da relva do parque de campismo. Toda a gente é capaz de inventar actividades. Poucos dominam a arte de fazer rigorosamente patavina. Estar parado é o génio inalcançável.Os "director’s cuts" são como as cirurgias plásticas: se o que deles sai é, para todos os efeitos, algo de novo, tanto pode terminar em upgrade como num desastre de auto-indulgência. Quase a completar um ano como Blu-Ray da Criterion Collection, a releitura dede A Árvore da Vida oferece-nos mais 50 minutos de som, imagens e religiosidade panteísta em restauro 4K supervisionado pelo director de fotografia Emmanuel Lubezki. Sobretudo para quem não viu o documentário Voyage of Time, também de Malick, é a visita definitiva a uma catedral cuja luz julgávamos conhecer.É raro olharmos com atenção para Oriente – é demasiado longe –, a não ser quando somos obrigados. Se o Norte de Jacarta vai sendo engolido pelo mar,recrudesce em violência após 11 semanas de confronto entre as autoridades locais e manifestantes contra a proposta de lei de extradição que daria carta branca à China continental para contornar os direitos dos suspeitos de crimes na antiga colónia britânica. A pouco mais de um mês do 70.º aniversário da República Popular, Xi Jinping teme um Tiananmen amplificado pela importância estratégica e financeira de Hong Kong, num mundo de transparência digital, instagramável. Enquanto o "capitalismo de Estado" retirar centenas de milhões de chineses da pobreza, estes guardarão a liberdade na gaveta, deixando o smartphone cá fora. Até quando?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.