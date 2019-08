ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

Numa altura em que a verdade se tornou o Santo Graal (a localização de uma e de outro permanece desconhecida), a estatística pode bem ser a mais arrasadora das mentiras. Desde os anos 20 do século passado que o método de análise da maioria das teorias científicas é se estas são ou não "estatisticamente significativas". O conceito foi tornado popular pelo matemático britânico Ronald Fisher (1890-1962). O problema é que as probabilidades de um facto são, em regra, contraintuitivas.Outro matemático, o professor de lógica Aubrey Clayton, escreveu há dias na revista científica Nautilus um artigo tão extraordinário como polémico sobre a falácia do "estatisticamente significativo", essa aldrabice que nos leva tantas vezes a lamentar a existência de estudos para todos os gostos, incluindo um que serve invariavelmente os nossos particulares desígnios e preconceitos.