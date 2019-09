EM MINDHUNTER – CAÇADORES DE MENTES, a série da Netflix baseada nos 25 anos de experiência de John E. Douglas como o pai de todos os profilers do FBI, cuja segunda temporada ficou agora disponível, Ed Kemper (Cameron Britton), um serial killer responsável em 1972/73 pela morte de dez pessoas, incluindo os avós paternos e a mãe, explica ao alter-ego de Douglas na ficção, o agente Holden Ford (Jonathan Groff), como arrancava a cabeça das vítimas e fazia sexo com essas cabeças. O registo é o de uma entrevista psicológica amigável - o objectivo de Douglas e do seu parceiro na agência, Robert Ressler, era recolher informações sobre o perfil dos assassinos em série já condenados que lhes permitissem capturar outros - e Kemper fala do metódico despojamento com que decidiu fazer o mesmo à mãe, utilizando depois a cabeça decapitada como alvo de dardos.A violência de Mindhunter não está, pois, nos detalhes gráficos do que vemos mas nos ecos do que é dito, gravado, cientificamente analisado. Fala-se rápido e quase sem pausas, mas as palavras ressoam como as figuras difusas, atrás da porta ou na sombra das árvores, que habitam os nossos piores pesadelos. Kemper é um homem enorme, de 2.06 metros de altura e, com um Q.I. de 145, é muito inteligente, como a larga maioria dos serial killers, processando os crimes em retrospectiva numa mistura de serenidade clínica e grandiosa autossatisfação.A segunda temporada desta série produzida e corealizada por David Fincher é mais dispersa e ineficaz do que a primeira, embora haja um subtexto sobre as distrações da "felicidade" patriarcal dos baby-boomers que merece apreço (o filho pré-adolescente do segundo detective protagonista tem todos os sinais da psicopatia diagnosticada pelo pai no seu trabalho, e a impotência face a esses sinais pode enlouquecer). Mas o que Mindhunter procura dizer é que vivemos entre Sísifo e Safo, num mundo de narcisistas cujo desenho começou nos anos 70, quando o Deus da abundância autorizou tempo e espaço para a indulgência, o culto da imagem, as infinitas variantes da dor, até os marginais e invisíveis ao modelo imposto, com a devida poção de traumas infantis e anomalias neurológicas ou psicossomáticas - o Mal começa sempre pela ausência de empatia -, terem precisado de ser vistos, chamando a atenção dos media e do universo para a glória da sua criação: o horror.Mindhunter e os seus normalíssimos monstros (o serial killer é gentil e bom vizinho) são tão obcecados pelo controlo como a figura dominadora que os criou - todos os filmes/séries de Fincher têm traços autobiográficos, e não há diferenças de manipulação ou de vaidade intelectual entre os/as sociopatas de Seven - Sete Pecados Mortais, Zodiac, Gone Girl, House of Cards ou a versão insegura e egocêntrica de Mark Zuckerberg de A Rede Social. Mindhunter e a sua piramidal verborreia assustam porque, lá no fundo, somos todos narcisistas.Depois de O Tempo e o Modo,interroga em Imagine 2084 12 pensadores de áreas diversas em outros tantos episódios para a RTP3, reproduzindo conversas ao vivo no CCB, que patrocina a série. É uma polifonia utópica, em que se lançam pistas optimistas para o futuro da humanidade (a autora confessou-se inspirada pelo The Better Angels of Our Nature de Steven Pinker). O serviço público é uma tarefa multidimensional, mas também passa por aqui.A pior notícia da semana para o Bloco de Esquerda não foram os remoques de António Costa, recheados de ingratidão como uma duchesse. Foi o anúncio de um espantoso manifesto eleitoral de 156 páginas.não cabia em si de contente – "este é um autêntico programa de Governo" – enquanto divulgava as medidas previstas para a próxima legislatura: contratação de mais 120 mil funcionários públicos, transportes públicos gratuitos nas áreas metropolitanas, acesso grátis à Internet para toda a população, fim das propinas nas universidades, 100 mil novas habitações com rendas a partir dos 150 euros mensais. Tudo isto em cenário de "política orçamental prudente". Se descobriram uma droga nova, adorava experimentá-la.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico