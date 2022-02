Comprámos-te em Março de 2020. Chamas-te Ulisses, peixe, sacana, confortável nesse manto aquático, a olhar para a nossa desgraça. Contemplas o nariz pingado das crianças, sempre coladas ao vidro na esperança que lhes expliques porque têm de ficar em casa. Há um bicho vago que não se vê. Ainda mata gente todos os dias, mas não atinge libertários com escamas – a última vez foi há 126 milhões de anos, eram vocês muitos mais do que são hoje.



Conhecerias então o fastio assassino dos adultos, encerrados sem saberem porquê, vinte e dois meses depois. O tempo passa num suspiro para todas as espécies, raças, atrevimentos existenciais. Para ti, Ulisses, a vida são dois dias, tempo infinito no livro que vagamente te evoca, editado há um século, sobre um tipo confuso, por vezes pusilânime (Ingres apanhou-o bem) mas mais aventureiro num par de horas do que os desgraçados que vês entrar e sair, sair e entrar, como fantasmas com sono à espera da libertação. Lá chegará. O teu mundo é um paralelepípedo de vidro. O nosso tornou-se um círculo de ferro que talvez termine agora. Porque a esperança é um provérbio apenas conjugado por humanos. É isso que nos mata.



Ulisses, fitas-me com uma indiferença que me dá vontade de enfiar o braço no aquário, espremer-te as guelras, tornar-te cinzento – essas listras laranja num corpo tão ímpio fazem-me inveja – e lançar-te ao chão, pisando-te como a um insecto. Sentiria uma chacra de Deus todo-poderoso.