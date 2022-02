Dias de namorados

O MAIS POPULAR dos autores do chamado “realismo mágico” é o colombiano Gabriel García Márquez, autor do livro definitivo da corrente, Cem Anos de Solidão. A primeira frase do livro é esta: “Muitos anos depois, frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía recordaria aquela tarde remota em que o seu pai o levou a conhecer o gelo.”



A 13 de Fevereiro de 1976, Márquez e outro grande escritor da América do Sul, o peruano Mario Vargas Llosa, amigos de décadas – não é a amizade o mais livre dos namoros? – encontraram-se na Cidade do México para a antestreia de um filme. Márquez abriu o sorriso ao reencontrar o amigalhaço, este enfiou-lhe um murro nos beiços que lhe partiu os óculos (há uma imagem do colombiano com um olho negro, pelo fotógrafo Rodrigo Moya, que imortalizaria a martelada). O equívoco usava saias.



Num cruzeiro entre Barcelona e El Callao, no Peru, Mario conheceu uma hospedeira sueca e apaixonou-se à primeira vista, deixando a mulher Patricia ainda durante a viagem. Márquez e a companheira Mercedes tomaram o partido de Patricia – a mão foi estendida com tal volúpia que Patricia, depois reconciliada com Mario, confessaria a este que Gabriel a tentara seduzir.