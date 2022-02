A vingança dos insetos

O império que rege o mundo não é o dos EUA, o da China ou o da estupidez. É o império dos insectos. Tendemos a ignorá-los, mas há cerca de 10 milhões de espécies diferentes, representando 90% da vida não vegetal do planeta. São os reis das selvas naturais e urbanas, correias de transmissão dos ecossistemas, o fiel da balança. Além de catalisarem doenças crónicas como a pobreza, o racismo e a desigualdade, as alterações climáticas estão a subverter o ciclo biológico dos insectos, não apenas nos trópicos mas também já nos climas temperados.



Num artigo recente da revista Atlantic, amplifica-se o grito de alerta de The Insect Crisis, do repórter especialista em questões ambientais Oliver Milman. Publicado há dias, o livro de Milman comprova os números alarmantes da quebra de insectos polinizadores como as abelhas, essenciais para a agricultura e, como as moscas ou os mosquitos, nucleares na cadeia alimentar de numerosos peixes e aves. O jornalista falou com entomologistas de vários continentes, e a subida das temperaturas médias do globo ameaça espécies tão diversas como os zangões árticos do Canadá e do Alasca (ao ritmo actual, é provável que se extingam em 2050) ou dezenas de variedades de borboletas alpinas.



No Reino Unido, o número de pirilampos decaiu 75% desde 2001. Em largas áreas dos dois hemisférios, a população de certos tipos de besouros, importantíssimos distribuidores de nutrientes, está a entrar em colapso. A tendência de antecipação da Primavera tem diminuído os recursos e alterado os hábitos dos insectos. Com o recrudescimento de eventos extremos como furacões, cheias ou secas súbitas e a subida de temperatura acima dos dois graus em zonas temperadas, os insectos, muitos deles capazes de atravessar incólumes a ressaca do evento cataclísmico que varreu os dinossauros da face da Terra há 66 milhões de anos, seguirão o destino desses gigantescos répteis. Por vezes, dá-se o efeito contrário: o aumento e a imprevisibilidade das temperaturas origina novas pestes de besouros ou gafanhotos que devastam as colheitas.