Toda a gente aqui te quer

Dos Santos não há prova de existência. De pecadores está o mundo cheio. Mas santos pecadores contam-se pelos dedos de uma mão. Fez há pouco 55 anos que Jeff Buckley nasceu. Passou a infância numa pobreza musical, no trailer park do padrasto, como a personagem de um libreto white trash, até entrar aos 8 anos na idade adulta, quando o pai, o cantor e compositor Tim Buckley, que nunca quis nada com ele, decidiu recebê-lo por uma semana.



Um mês depois, Tim estava morto, aos 28, de overdose de heroína. Jeff não durou muito mais: a 29 de Maio de 1997, decidiu tomar banho vestido num afluente do Mississípi, às portas de Memphis, de noite. Um rebocador fluvial passou e submergiu-o na lama. O corpo apareceu cinco dias depois. Tinha 30 anos.



Agora toda a gente aqui o quer, mesmo aqueles que ainda não sabem que precisam dele. É o menos notório de uma lista de cadáveres precoces: Robert Johnson, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse. O deus do rock n’roll gosta deles tenrinhos. Mas é um dos notáveis: com um único álbum de originais editado em vida, Grace, Jeff Buckley é o anjo Gabriel dos crooners.