Setenta e sete vezes Cabrita claudicou, 77 vezes Costa elogiou. As legislativas estão marcadas para 30 de Janeiro. Para muitos eleitores, Costa, pela consideração e amizade que Cabrita lhe merece, ainda não saiu do quilómetro 77.

COMO SE PODE votar num primeiro-ministro que defende um membro do seu governo como se ambos estivessem num congresso da Juventude Socialista em 1979, compinchas de estudos e copos, meninos-guerreiros da associação de estudantes da Faculdade de Direito da UL? Deverá premiar-se um homem que protege o seu amigo de há 42 anos contra todos os princípios da decência, da urbanidade, da moral colectiva, da praxis política, da responsabilidade social? Porque tivemos de sofrer anos com o compromisso de quatro décadas entre António Costa e o politicamente miserável e eticamente vergonhoso Eduardo Cabrita? Até onde iria o direito de imposição desse compromisso? E o desplante?



Repete-se: a 18 de Junho de 2021, ao quilómetro 77 da A6, perto de Évora, o carro oficial onde seguia o ministro da Administração Interna, responsável pela Segurança Rodoviária no país, atropelou a 163 kms/hora um trabalhador de manutenção da autoestrada numa zona pré-sinalizada, matando-o.



Até ao dia 3 de Dezembro, Cabrita jamais pediu pessoalmente desculpa à família da vítima. No mesmo dia, após uma investigação do Ministério Público que durou mais de cinco meses e terminou numa acusação ao motorista de homicídio por negligência, Cabrita declarou que “era apenas um passageiro” num automóvel onde o poder de decisão lhe pertence; que o veículo “foi vítima de um acidente”; e que ele próprio estava a ser alvo “de um aproveitamento político absolutamente intolerável”. 77 vezes Cabrita teve graves falhas políticas, técnicas e morais. 77 vezes Costa o respaldou, de lábio inferior ofendido: “Tenho um excelente ministro”.