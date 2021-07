Os campeões do mundo de 2022

Johan Cruijff, um holandês que fumava dois maços por dia e foi dos últimos génios no melhor desporto do mundo, jurava que a única forma de defender com eficácia é atacar. Fernando Santos, um português que fuma dois cigarros por dia e é o único homem na história da humanidade a conquistar dois títulos de futebol sénior para o país eleito do planeta futebolístico, atulhado de repentistas, virtuosos e videntes que nunca ganharam meio torneio da Pontinha, esse reino onde 10 milhões partilham o trono robusto do doutoramento em milagreira técnico-táctica, jura que a única forma de defender com eficácia é continuar a defender.



Ao longo de sete décadas, as de Matateu, Travassos, Coluna, Eusébio, Simões, Oliveira, Alves, Jordão, Chalana, Figo, Rui Costa, Ronaldo, Ronaldo e Ronaldo, perdemos com paixão, apaixonando o mundo. Em 2016, a gloriosa retranca do engenheiro, auxiliada pela quarta transumância de Ronaldo, por um miúdo de 18 anos da Amadora e pela amante dos perdidos à nascença, a santa sorte (sem a qual todos os campeões se esfumam antes de atingirem o estado sólido), ofereceu aos 10 milhões de cientistas do esférico a sua única glória dos últimos oito séculos - consta que Afonso Henriques planeava jogar à bola com a cabeça da mãe nos caboucos do castelo de Guimarães caso derrubasse do trono Afonso VII de Leão e Castela.



Em suma: a gesta épica de Santos jamais deverá ser subestimada, até porque a ingratidão e a falta de memória são defeitos tão desagradáveis como a visão de Thibaut Courtois prestes a entrar na sauna. Mas o que é demais é moléstia. Durante cinco sumarentos anos, que valeram pelas sete amargas décadas anteriores, sentámo-nos, e sentimo-nos, no topo do mundo - de acordo com a gíria do métier, o que é um Campeonato da Europa senão a última Coca-Cola no deserto (ou uma água lisa com Georgina)?