Porta-te como um homem

Enquanto existir um único homem que cresça com ideias preconcebidas de como um homem se deve portar, a revolução masculina permanecerá uma vitória de Pirro. E, com ela, todas as outras revoluções não passarão de pequenas revoltas.

Os Homens Também Choram, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, é o livro mais recente do jornalista Nélson Marques. Nele, o autor chama a atenção para uma verdade evidente, mas nem por isso menos actual: o modelo de masculinidade em que as últimas três gerações de homens foram educadas continua a ser tóxico.



Recorrendo a casos de figuras masculinas que lutam para se libertar do "modelo tradicional" – advogados defensores da igualdade de género, promotores de casas de acolhimento para vítimas masculinas de violência sexual - Marques arrisca a guetização do homem como gigantesca minoria pressionada pelos genes e sufocada pela cultura. Mas ganha crédito quando sublinha que "os homens e as mulheres seriam muito mais felizes se não os tentássemos definir desde o momento em que nascem". Todas as lutas feministas ou combates inclusivos serão estéreis sem contemplarem uma "revolução na masculinidade". A única forma de fazer vingar um discurso identitário justo ou uma lógica de género sem fundamentalismos é afastar primeiro os homens dos arquétipos a que continuam amarrados.



A não ser que tenha crescido no Prenzlauer Berg berlinense, um homem ainda hoje é educado para se comportar como um homem (o facto de ser hétero ou homossexual é, para o efeito, secundário, embora o grau de agressividade que virá a sofrer não o seja). Isso inclui: gosto pela liderança; resistência ao sofrimento psicológico; demonstração regular de cobiça sexual; vestuário com fronteiras pouco maleáveis; temas prioritários; tarefas tão predeterminadas como as da mulher. Um homem não deve ser passivo, conformado, tímido, deprimido ou aleatoriamente sensível. Um homem que não providencia o sustento pecuniário da sua célula familiar é um pária – o homem não tem direito ao trabalho caseiro em regime de exclusividade, muito menos à procrastinação.