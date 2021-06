Elogio ao onanismo

NÃO HÁ PRÁTICA para a qual um português esteja mais bem vocacionado do que o onanismo. Além de fazer amor simbólico com a pessoa de quem mais gosta – ela própria –, o onanista nacional tem a oportunidade de massajar duplamente o seu ego: como iluminado condutor do destino de um povo e como comentador iluminado dessa condução. Nesta síntese maravilhosa entre práxis e logos, o que pode correr mal para o onanista? Quando muito, poderá correr mal aos outros. Mas a auto-satisfação é, por desígnio bíblico, o sentido da existência de um discípulo de Onã, o trineto de Abraão – o onanismo ascende à raiz do Ocidente. Pela sua ligação directa a Deus, o onanista luso possui a faculdade, atribuída pela lei natural, de tanto saber fazer bem como de saber comentar bem o que ele mesmo faz (é uma espécie de gratificação individual com relato futebolístico do próprio gratificante). A independência vem, como vimos, do direito divino e de uma excepcionalidade que não pode, nem deve, ser questionada pela turba passiva, que se limita a procriar sem génio e em silêncio. O verdadeiro onanista é um prodígio de concomitância sem sair do sítio. É capaz de presidir à maior câmara do país e, ao mesmo tempo, de avaliar essa presidência (na rádio, na TV, na imprensa escrita; um onanista, ao contrário do que sugere o ensimesmamento anatómico, é um comunicador nato no que se refere a ele próprio). É competente para liderar o grupo parlamentar do partido no governo e, de forma síncrona, de avaliar como analista a bondade das medidas desse governo. Por motivos que escapam ao espécime humano comum, é absurdamente imparcial no desempenho, em simultâneo, dos cargos de comissário político das celebrações de Estado e de comentador político das ilusões do Estado. Pela terceira vez em meio século, a Agência Espacial Europeia (ESA) acaba de abrir vagas para astronautas, incluindo centenas de candidatos portugueses. Mas nem estes serão capazes de estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Isso está reservado ao onanista.