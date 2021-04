Oração a Ivo Rosa (homilia da Nossa Senhora de Paris)

Pai Ivo que estás no Ticão, santificado seja o Vosso nome de padroeiro do debate instrutório (e benzido seja o nome dos canonizáveis Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Armando Vara, Joaquim Barroca, Rui Miguel Horta e Costa, José Paulo Pinto Sousa, Sofia Uva, daquele empresário luso-angolano com apelido de boîte do Nordeste brasileiro, do chauffeur dos sacos carregadinhos daquilo que eu gosto "mas ó pá, não fales disso ao telefone" e de mais arguidos do que o Céu alberga arcanjos, ou albergará), venha a nós o Vosso reino da fantasia do Ministério Público - e dos indícios mais fortes do que os dentes daquele senhor do anúncio da pasta medicinal Couto, dos testemunhos beatificados e jamais feridos do pecado da autoincriminação, e da crença sagrada na amizade, na inocência humana, no bom samaritano, no coração de manteiga do Godzilla e na fofice do coelhinho da Páscoa; seja feita a Vossa vontade de pôr orelhas de burro no Rosário Teixeira e deixar fluir 32,3 milhões em numerário entre gente de bem, assim no seizième arrondissement como na Braancamp; das fotocópias de cada dia nos ilibes hoje.