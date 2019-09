ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

Depois de 15 dias de debates eleitorais tão vibrantes e esclarecedores como uma noite de insónias, o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) é o fio de prumo da grande casa da democracia portuguesa. Face à crise de ciúmes, despedidas de solteiro, traições de namoro e facadinhas no matrimónio do ménage à trois historicamente consagrado pelos romances de cordel como "geringonça" (epíteto mais próprio de um engenheiro civil com notas negativas a metalomecânica do que de um casamenteiro em idade fértil), o PAN tornou-se o partido afrodisíaco das legislativas de Outubro após os resultados das europeias e do assédio de António Costa à boazona dos regimes parlamentares, a maioria absoluta.Com 5,08% dos votos conquistados em Maio e 3% a 5% nas sondagens para 6 de Outubro, o PAN é o lubrificador – natural, que os seus militantes abominam produtos químicos – da vitória do PS, resultado de uma minúscula mas barulhenta orgia entre snipers do Facebook, filhos da ira do WhatsApp, exiladas dos movimentos ambientalistas, bodyshamers de Heloísa Apolónia, donas de casa com gatinhos, proprietários de canis, desertores da partidocracia tradicional e, sobretudo, jovens apocalípticos cuja única crença evangélica é a ecologia.Entre todos estes, os que andam mais enganados com o PAN são os pós-adolescentes fanáticos das alterações climáticas com tiques faciais de reciclagem e posters de Greta Thunberg junto ao cachimbo de água. Se todos eles lessem com cuidado as 1.196 medidas do programa do PAN – eu sei que há coisas melhores para fazer na vida, mas o último ponto apela à autodeterminação do povo sarauí no Saara Ocidental –, perceberiam que o Pessoas-Animais-Natureza é um sarau de fundamentalistas um bocadinho aluados que querem converter todos os funcionários públicos à filosofia vegan, transformar o sistema educativo num pousio naturalista com aulas de mindfulness, criar uma polícia de costumes pró-animalista e fundar um SNS para os papagaios e os hamsters. Outras medidas avulso, caso da promoção de encontros de reclusos com as famílias da suas vítimas, desaparecem do programa como tordos de um terreno de caça (ao voto).Apesar de António Costa, esse especialista em reuniões de condomínio, ter jurado que ele e o PAN concordam "em tudo menos no ritmo das medidas", não há nada de fresco ou sexy no PAN. O verde do PAN deveria pôr-nos verdes de raiva. A única coisa que o fascismo querido do Pessoas-Animais-Natureza penosamente nos relembra é que, em última instância, somos isso mesmo: pessoas com natureza de animais.Fora do espectro das séries estimadas pela crítica (Russian Doll, Fleabag, Killing Eve, The Handmaid’s Tale, The Deuce), Sucessão é uma venenosa e hilariante soap opera sobre uma família hiperdisfuncional onde cada irmão luta com os punhos da intimidade na lama da alta finança pelo comando do império de media construído pelo pai, Logan Roy (o bexigoso e verrinoso), escocês maltratado em criança cujo passatempo favorito é insultar os herdeiros, que variam entre o junkie de baixa auto-estima e o primogénito apaixonado por uma prostituta de luxo que quer ser Presidente dos EUA. Agora na 2.ª temporada, sob a capa de telenovela dos ricos e dissolutos, é uma perversíssima TAC ao ventre da besta capitalista, mais informativa que muitos telejornais.Com a promessa de que irá anexar o Vale do Jordão caso vença as legislativas desta semana, que ele próprio convocou, o infameencerra o círculo ultraconservador e amigo do terrorismo de Estado que vem marcando a sua carreira política, decisiva para o descrédito internacional de uma nação que chegou a granjear grande simpatia e solidariedade após as lutas de 1948 e 1967. Ameaçado por acusações de corrupção, Netanyahu seduz os sionistas fervorosos e toca a rebate a direita nacionalista com propostas que enterrarão de vez a já agonizada Solução dos Dois Estados, garroteando territórios onde (sobre)vivem 2,5 milhões de palestinianos e tornando-se indistinguível dos fanáticos do Poder Judeu.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico