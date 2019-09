É dos livros de ciência política: em democracia, a percepção de um facto é tão importante como o facto ele mesmo. Mas também não é preciso exagerar. Quase desde o início deste Verão tépido como uma banheira esquecida que conhecemos os resultados das eleições de 6 de Outubro: Costa e o PS vencem; Rio e o PSD afundam-se; o PCP e o CDS mantêm o seu inexorável passo rumo à irrelevância.Vivemos assim numa espécie de suspensão do tecido do espaço-tempo, como partículas que já conhecem em simultâneo a sua posição e velocidade e, portanto, desprezam o mundo real. Se uma máquina subatómica congelasse as semanas que ainda nos separam das legislativas, não nos importaríamos. Pior: não daríamos pela diferença.Esse preguiçoso solipsismo impede-nos de recordar que, numa democracia representativa, a realidade política é exactamente aquilo que queremos fazer dela a cada momento. Mas tomámos a maioria do PS como uma verdade científica – idem para a catástrofe do PSD e para a decadência genérica de comunistas e centristas. Essa preguiça é, em última análise, ofensiva para a delicadeza dos regimes parlamentares um pouco por todo o mundo ocidental.As crises de regime na Grã-Bretanha ou em Itália demonstram o frágil equilíbrio democrático que as urnas ainda vão assegurando. Isso deveria ser suficiente para não darmos como definitiva a imagem que vemos agora reflectida nas paredes da caverna portuguesa. Não se trata de uma posição ideológica: pessoalmente, a única catástrofe maior do que uma maioria absoluta do PS – mesmo do PS de Costa, mais mestre de cerimónias do que monarca – seria um ressurgimento do PSD de Passos e da sua pandilha montenegrina.Claro que as "propostas" e os "debates" que preenchem a – lenta – cronologia até às eleições não ajudam. Todos são agora social-democratas (o Bloco!), todos agora são pelas contas certas (o PS, rei histórico do regabofe orçamental). Mas este freeze frame da política e do raciocínio – domínios por vezes mutuamente exclusivos – não beneficia ninguém, como se a matriz do futuro fosse inevitável no presente, a não ser que ardesse todo o território da Beira Alta ou os condutores de matérias perigosas fizessem campismo-caravanismo à entrada do Freixo e da ponte 25 de Abril, impedindo o acesso a Porto e Lisboa até à manhã de dia 6.Talvez este eclipse da política durante o equinócio de Outono não tenha consequências de maior. Porém, no meio de tanta procrastinação, é bom lembrar que o peso do voto é a única medida que nos separa da barbárie., autora de uma das melhores longas-metragens do século XXI – O Pântano, 2001 – revelou "muito desconforto" com a presença do mais recente filme de Roman Polanski, J’Accuse (sobre o célebre caso Dreyfus) na competição do festival de cinema de Veneza, que acabaria por receber este fim de semana o Grande Prémio do Júri a que Martel presidia. E acrescentou: "Não separo o homem da obra", referindo-se aos casos judiciais de abuso de raparigas adolescentes em que Polanski se viu envolvido nos anos 70. Presume-se que na casa da realizadora em Buenos Aires não existam romances do pedófilo Flaubert, poemas do antissemita T. S. Eliot e filmes do abusador de atrizes Hitchcock ou do delator Elia Kazan. Martel já tinha idade para ter juízo: se não separarmos os homens (e as mulheres, como a manipuladora Gertrude Stein ou a nazi Leni Riefenstahl) das suas obras, sobrará alguma coisa para ler e ver?O melhor penteado do Hemisfério Norte volta a fazer das suas. Compreende-se que, por motivos capilares, Donald Trump não aprecie furacões e tornados. Mas talvez não fosse necessário autorizar uma directiva interna da Administração Atmosférica e Oceânica Nacional, enviada a todos os funcionários dos serviços meteorológicos dos Estados Unidos, para que não "dessem opinião" sobre o... tempo. Aconteceu poucas horas após Trump ter anunciado, sem quaisquer provas nesse sentido, que o furacão Dorian iria atingir o Alabama. Como os serviços competentes previram, não atingiu. O que sobra depois de se tentar manipular politicamente a meteorologia? Incluir os votos de Saturno e Proxima Centauri nas eleições de 2020?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico