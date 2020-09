A partir de 2024, as longas-metragens candidatas ao Óscar de Melhor Filme terão de cumprir as novas regras de inclusão e elegibilidade decididas pela Academia de Hollywood. Qualquer filme que pretenda candidatar-se aos Óscares terá de preencher um série de critérios, entre eles: um dos protagonistas ou actores/actrizes secundários deverá pertencer a um "grupo étnico ou racial sub-representado", como "nativo do Alasca"; pelo menos 30% do total de intérpretes terá de pertencer a grupos minoritários como "surdos" ou "LGBTQ+"; o tema ou narrativa do filme candidato deverá centrar-se em minorias como "mulheres" ou "pessoas com dificuldades cognitivas".A Academia decidiu também anular os Óscares de Melhor Filme atribuídos entre 1940 e 2000, exigindo que os respectivos vencedores sejam rodados de novo de acordo com os futuros critérios de elegibilidade. Assim, os resultados deste vasto esforço de reposição do equilíbrio social traduzem-se no seguinte triunfo ético e artístico, cumprindo o desiderato da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos gestores da Benetton e do Trumps:– a nova versão de Casablanca (Melhor Filme em 1943) terá Beyoncé como o taberneiro Rick Blaine e Tom Cruise como a refugiada Ilsa Lund (John Legend encarnará o pianista Sam – a pele duvidosamente clara do músico será sujeita ao juízo de um comité final) ;– o remake de O Padrinho (1972) contará com Kanye West como patrão da máfia siciliana; o guionista deve seguir instruções rigorosas quanto aos acontecimentos relatados nos flashbacks de O Padrinho II, indicando que o petiz West é fruto de um relacionamento proibido entre a mãe de Vito Corleone – interpretada por Peter Dinklage, o anão de Guerra dos Tronos – e um prisioneiro da Eritreia durante a Primeira Guerra Ítalo-Etíope, a escolher entre Djimon Honsou e uma dúzia de velas vaginais de Gwyneth Paltrow;– todos os passageiros de terceira classe no reboot de Titanic deverão ser machos caucasianos presos a grilhões, libertados no derradeiro momento do naufrágio por um comandante esquimó bissexual que prevê o choque com um glaciar negro décadas antes do sucedido, num sonho xamânico em Ottawa; a pungente história de amor terá os rostos de Janelle Monáe como Rose e de Jet Li como Jack após peeling ultra-sónico no Vietname; as cenas de acção subaquáticas serão obrigatoriamente dirigidas por Lana (ex-Larry) Wachowski.(Apenas a segunda parte deste texto é falsa. Não por muito tempo.)A série Away, baseada num artigo extraordinário – está online e é gratuito – de Chris Jones para a Esquire em 2014, demonstra as colossais dificuldades das viagens interplanetárias. Além dos conhecidos problemas de perda de massa muscular e deterioração óssea e dos perigos da exposição às radiações cósmicas, o maior obstáculo poderá ser a... cegueira. Ainda se desconhece o motivo da progressiva falta de visão dos tripulantes em longos períodos no espaço, mas talvez se deva à acrescida pressão nos fluídos intracranianos. Astronautas cegos em Marte não é um cenário optimista.Questionado sobre a sua presença na comissão de honra de apoio à recandidatura de Luís Filipe Vieira ao SLB, António Costa respondeu que o fazia "na condição de adepto". Conhecido pelos dons de transumância, Costa, à semelhança de certos super-heróis, consegue estar de forma diversa em vários sítios ao mesmo tempo. No caso da operação Lex, em que Vieira é arguido, e das incontáveis suspeitas judiciais que recaem sobre o ex-empresário de pneus, presume-se que Costa apoia Vieira na condição de especialista em recauchutagem. No processo de financiamento do Novo Banco e dos 225 milhões de dívida perdoados ao homem-forte da Luz, Costa apoiará Vieira na condição de gestor de private equity. Esses poderes não se aplicam ao comum dos mortais ou aos restantes ministros que, segundo o PM, são "sempre membros do Governo, mesmo à mesa de um café".