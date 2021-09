No Conselho de Ministros desta semana, o guardião António Costa e os seus mulás, seguindo o exemplo do novo regime talibã no Afeganistão, extinguiram o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (além de ninguém saber o nome da ministra da pasta, o Plano de Recuperação e Resiliência chega e sobra para modernizar o Estado e construir viadutos de 12 faixas entre Montelavar e Covas de Coina), substituindo-o por um organismo homólogo ao do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício sediado em Cabul.

Assim, o novel Ministério da Propagação da Virtude nacional será dirigido por Eduardo Cabrita, reconhecido especialista em polícias, prevenção rodoviária e livros do Tintim prontos a incinerar. Um conjunto ecuménico de decretos-lei foi elaborado para aprovação urgente na Assembleia da República, no qual constam as seguintes directivas:

– fundir a Comissão Nacional de Eleições com os jovens mórmones que vendem a palavra de Deus porta a porta, já que ambos teimam em meter-se onde não são chamados;

– convidar todos os portugueses inscritos nos cadernos eleitorais (incluindo os desaparecidos e os mortos) para um drinque com Graça Fonseca ao fim da tarde de amanhã, dia 24;

– levar o José Magalhães a uma casa de bondage limpinha e decente

– à entrada das mesas de voto, exigir certificado digital de vacinação com terceira dose a qualquer eleitor suspeito de votar em Carlos Moedas, Rui Moreira, Duarte Pacheco ou Suzana Garcia (os votantes portuenses em Vladimiro Feliz serão obrigados a testes antigénio com zaragatoa até ao cerebelo, sob pena de internamento compulsivo no Conde Ferreira);

– oferecer a Alexandre Poço dois bilhetes para a antestreia de 007 – Sem Tempo Para Morrer, um par de meias cor-de-rosa e uma viagem só de ida para as Berlengas;

– qualquer simpatizante, filiado ou membro dos órgãos dirigentes do PS fica proibido de impedir Rui Rio de ser Rui Rio até ao fim destas eleições autárquicas.