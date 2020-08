A catedral do desejo está vazia. Uma enorme pedra tumular, de negro espesso, tapa agora o que foi um templo de prazeres, alegria e consolação durante mais de um século. A catedral é a sala de cinema, e os crentes que a enxameavam, em dias de festa e noites de romaria, fogem dela como fanáticos do Culto dos Santos dos Últimos Dias. Rezam pelo evangelho do confinamento, de máscaras tapando-lhes nariz e boca como sacerdotes de sotaina rasgada durante as pestes da Idade Média. Os estudiosos apócrifos, os amantes das sombras, os sobreviventes de guerras e terramotos cuja violência humana ou ira divina jamais os impedira de comungar a cada semana, os cinefilhos, testemunhas hoje secretas da luz em pano branco, Vista Vision, 70 mm, Imax, Cinemascope, oram nos quartos, salas, alpendres, sótãos, qualquer espaço onde ainda se possa olhar, ver, entrelaçar os dedos, mesmo face a quadrados minúsculos, de energia finita, luzes trémulas, simulacros do supremo simulacro. Filme, filmes, pequenos, grandes, enormes, de curta e longa-metragem, documentais e fictícios, fantasias de algibeira, space operas, melodramas de fazer chorar as pedras dos edifícios antigos, deixam de existir. Porque longe da vista, longe do coração, e ninguém gosta de desejar sozinho.Podemos passar vidas inteiras em capelas anónimas, grutas esconsas, como os primeiros cristãos em fuga dos romanos, a fitar telas de bolso que tornam impossível professar-se os deuses – também eles precisam de escala, e de redobrada devoção para sobreviver. Em Dodsworth, dirigido por William Wyler em 1936 – foi há 84 anos mas o tempo do cinema não se move, é de uma arrogância cósmica –, o industrial de automóveis do título (Walter Huston, pai de John, avô de Angelica, porque até o faz-de-conta se enamora das dinastias) é encornado com meia Europa pela mulher, uma bola de capricho e olhos azuis, até acordar dois minutos antes de os projectores se apagarem, atravessando a bacia de Capri até a uma villa napolitana, onde Mary Astor, bela como o solstício na Anatólia, lhe acena no presente, acenando-nos com o futuro. Mas as igrejas de sete mil milhões de hereges, onde íamos para fazer amor com desconhecidos – chamavam-se Valentino e Joan Crawford, chamam-se Scarlett e Brad –, continuam fechadas ou sem fiéis, de espaço entre apóstolos cada vez maior, mais fundo, um poço de desesperança. Quando voltaremos a sonhar acompanhados?A mais invisível das grandes séries do ano poderá bem ser ZeroZeroZero. Adaptação tensa como corda de forca do livro-investigação de 2016 de Roberto Saviano, o autor de Gomorra cujas pesquisas jornalísticas ao universo da máfia o forçam a viver há década e meia sob protecção policial, descreve, em ténue manto ficcional, o trajecto de um carregamento de duas toneladas de cocaína – o título refere-se à máxima pureza da droga no mercado – entre Monterrey, no México, e a Calábria, em Itália, graças à trágica mediação de uma família de Nova Orleães. Projecto da Sky e do Canal Plus com a Amazon (na qual se encontra disponível) e co-escrito por Saviano, é digno de um O Padrinho da era global, dirigido em tom hierático mas à mercê de trovoadas de violência, por Stefano Sollima – só ele e Michael Mann sabem hoje coreografar o Mal – e pelo argentino Pablo Trapero.O Governo, que começou de forma irrepreensível e se manteve, durante os primeiros dois meses da crise pandémica, com um rigor e vigilância elogiáveis, anda a resvalar para a gloriosa palermice desde finais de Junho. A reabertura dos bares e discotecas até às 01h com regras de cafés e pastelarias é digno de um sketch do Saturday Night Live orquestrado por Terry Jones. Porém, a perspectiva de devorar um duchaise na pista do Lux ou de fofas carícias entre duas meias de leite ao balcão do Bliss é digna das matinées dos anos 80 no Rock Rendez-Vous ou no Swing. Saiam dois croquetes para a coluna de som do fundo.