É só artistas

PORQUE SOMOS TÃO GENEROSOS com a arte e tão inclementes com os artistas? A opinião pública e publicada, quando refreia a fúria apocalíptica ou o instinto pusilânime, é consensual a valorizar o papel dos objectos artísticos como eixo de uma vida decente. Um percurso de carro não é o mesmo sem o Je T’Aime Encore de Yelle, e uma viagem a Florença perde o aroma dos ciprestes com uma visita falhada à galeria dos Uffizi. Mas os artistas, esses, são ora arrogantes, calaceiros, imprestáveis ou adictos da subsidiodependência. Haveria muito a dizer sobre o relacionamento tóxico dos criadores com as subvenções públicas.



Mas nunca precisámos tanto de artistas, e eles nunca precisaram tanto de nós. No último número da Harper’s, uma das revistas "de cultura" que ainda vale a pena ler - e pagar - online, o ensaísta William Deresiewicz desenha um quadro arrasador ao fim de quase 15 meses de pandemia. É um diagnóstico sobretudo relativo aos EUA, mas sabe-se como a América é uma máquina do tempo premonitória. Com os museus, as salas, os festivais e as conferências encerradas, a cultura ao vivo quase se extinguiu.



Os artistas, há muito símbolos de precariedade, viram-se obrigados a entrar em modo de sobrevivência. Nos Estados Unidos, onde o mercado é Deus, 90% das salas de concertos e 35% dos museus estão em risco de fechar. 71% dos músicos perderam 3/4 dos seus rendimentos. No terceiro trimestre de 2020, 52% dos actores e 55% dos bailarinos ficaram sem emprego. Para Deresiewicz, "não se trata de uma recessão. Nem sequer de uma depressão. É uma catástrofe". O cataclismo começou no início do século, quando o valor das peças culturais - discos, livros, filmes, design - tombou drasticamente graças à desmaterialização da era digital e à percepção da gratuitidade.