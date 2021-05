NAS EDIÇÕES REVISTAS e aumentadas de 2021 do Dicionário de Português da Porto Editora e do indispensável Houaiss da Língua Portuguesa, surgem novas entradas que colorem o idioma e enriquecerão o léxico, tornando-o mais claro mas também mais lírico. Em rigoroso exclusivo com o laptop de Edite Estrela, o sótão do filologista Abílio Bonito Perfeito e as estantes de Malaca Casteleiro, aqui ficam os substantivos, verbos e adjectivos em estreia, já com a grafia do novo Acordo Pornográfico Cabrita/Costa:

Cabra-cega n.f. jogo de políticos no activo, em que o mais poderoso deles venda os olhos dos outros, fazendo-os pensar que veem na perfeição.



Cabrear v. int. 1. (técnica de camuflagem) erguer-se nos pés espumando da boca enquanto se comete asneira da grossa para fingir que não é nada connosco 2. Empinar.



Cabrestante n.m. sarilho dos grandes com eixo vertical para levantar a âncora e outros pesos pesados, como a consciência.

Cabresteira n.f. NÁUTICA PARLAMENTAR armação de duplo queixo e voz de pavilhão gimnodesportivo, constituída por dois ganchos, um à vazante (António Costa) e outro à enchente (o PSD de Rio a afundar-se como os piratas de Astérix).