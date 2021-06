A descida humana

DOWNHILL RACER - Os Amantes do Perigo, dirigido em 1969 pelo estreante Michael Ritchie, apanha um saltador de esqui, David Chappellet (Robert Redford) a meio do seu percurso no ar. David é um novato com recursos à medida dos fins. Aproveitando a lesão de um companheiro na prova suíça da Taça do Mundo, recusa ser um "jogador de equipa".



Tem apenas um alvo no horizonte: cortar a meta em primeiro. Reúne tudo para o êxito, dentro e fora das pistas. É bonito (é Redford aos 33 anos), talentoso. E focado. Falta-lhe o detalhe, a vírgula no sítio certo: empatia.



Pelo trilho de neve alta, tenta humanizar-se: comunicar com o pai, um tipo decente de Idaho Springs, no sopé das montanhas do Colorado - sobra o silêncio de rostos escavados; apaixonar-se por uma vendedora de equipamento alpino (a sueca Camilla Sparv, com uma graça de ficarmos parvos), que o deixará quando pressente o vazio.