A sugestão de Donald J. Trump de injectar desinfectante nos pulmões para os limpar de Covid-19 é a melhor medida de saúde pública que ouvimos em muito tempo. Sem o saber, o Presidente dos Estados Unidos receitou em estilo visionário (como é, de resto, seu timbre) uma cura milagrosa para um sem-número de maleitas que afligem a saúde neurológica e espiritual de personalidades reconhecidas. Da lista prioritária – seguir-se-ão outras –, enviada esta semana por Bill Bryan, líder da unidade científica e tecnológica do departamento de Segurança Nacional norte-americano, para a Direção-Geral da Saúde de cada país, constam as seguintes cinco medidas:– 600 ml de soro fisiológico e gravilha de pedra-pomes a injectar no superego de José Alberto Carvalho, Rodrigo Guedes de Carvalho e José Rodrigues dos Santos, tendo em vista erradicar leituras de poemas, frases heróicas de incitamento, sugestões musicais para chorar, pedidos de desculpa de 18 minutos, frases icónicas de guerra e slogans de T-shirts no posfácio de cada telejornal da noite.– 20 cc de álcool etílico sanitário, terebentina e tintura de iodo para a traqueia de António Costa, a ver se acalma um bocadinho com os palpites de distanciamento social, a dois meses de distância, em paraísos de contenção e civilidade como os estádios de futebol ou as praias do Algarve.– 3,5 dl de mercurocromo e esterilizador de cristais nas artérias coronárias de Miguel Maya, Paulo Macedo, Pedro Castro e Almeida e Fernando Ulrich (ele aguenta, aguenta), tentando refrear tanta solidariedade, empatia, sentido de ajuda comunitária e espírito de missão para com os clientes dos bancos a que presidem.– 47 litros de soda cáustica e três garrafões de aguardente de medronho nas órbitas de Mark Rutte e Wopke Hoekstra, para ambos deixarem de fingir que não estão sentados no maior paraíso fiscal da União Europeia (a léguas marítimas de Chipre e de Malta), dele beneficiando para manterem a diminuta dívida pública que exibem aos países do Sul como velhos exibicionistas abrindo as gabardines às moças viçosas que passam.– 17 gins tónicos para a veia de Jair Bolsonaro, que está a perder ministros mais depressa do que Ferro Rodrigues mete os pés pelas mãos" e não merece esse resfriadinho institucional.– Oito sessões de germicida por lâmpada UV aos administradores dos grupos de saúde privados nacionais, pelo esforço inexcedível no apoio ao SNS em momento de crise menor, localizada e passageira.Comemorou-se há uma semana o Dia Mundial do Livro. No olho do furacão, onde o tempo é sereno até nos conseguir apanhar, parece a data menos importante do calendário. Não é. O livro é a pedra de sílex do pensamento, o alto-sacerdote da memória, a voz da civilização. A única forma de escaparmos ao animal que espreita dentro de nós, fintando o esquecimento, é contarmos histórias. Na imensa fogueira a que nos aquecemos, mais juntos do que alguma vez estivemos e mais distantes do que jamais imaginámos, as histórias mantêm-nos despertos, esperançosos e sonhadores. Se desaparece a fantasia de sermos como Ulisses, Quixote, Gilgamesh, Bovary, Phileas Fogg, Lucie Manette, Atticus Finch, o que resta?Há uma geopolítica tão complexa e delicada como os jogos de guerra: as superstições. O mapa-mundo das crendices e manias de cada país revela a ubiquidade de muitos tiques supersticiosos – entrar numa casa com o pé direito ou bater na madeira para iludir o azar é um hábito global, do México à Síria. Mas há particularidades nacionais inesperadas. Na Coreia do Sul, não convém oferecer sapatos ou asas de frango a um parceiro amoroso (dá azar, fugirá imediatamente). Na Argentina, é preferível não mencionar em conversa o ex-Presidente Carlos Menem (um prenúncio de maldição). Já no Gana, caso um homem lave a roupa interior de uma mulher, tem como destino a estupidez eterna. Prevê-se que as superstições – e a parvoíce – aumentem durante os períodos de confinamento.