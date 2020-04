Partindo do princípio de que ainda haverá artistas daqui a um ano (e espectadores com dinheiro para os ver), como será a arte da pós-pandemia? Parem, olhem para trás e imaginem por segundos um mundo suspenso em confinamento retroactivo. O Kiss de Prince transforma-se em "Skype" (ou, na versão do émulo fadista de Herman José, "Instagrama-me Todo"), o Every Breath You Take dos Police converte-se em "Keep Your Fucking Social Distance" e o sensualíssimo Constant Craving de K. D. Lang renomeia-se "Constant Craving (For Chocolat and Chips)". Em que deserto gelado dos sentidos jazeriam a Renascença, o Romantismo, o roman à clef, a pop, o punk? Os quadros de Rubens encher-se-iam de esqueléticos querubins e amantes por telepatia, O Beijo de Klimt terminaria com um juiz de comarca a ordenar que a osculada se atire do precipício para manter a cerca sanitária, e os dedos humano e Divino de O Dia do Juízo Final de Michelangelo entrariam em estado de emergência depois de devidamente desinfectados com álcool-gel.Chega-se então à versão distópica de Ter Ou Não Ter de Howard Hawks, com Lauren Bacall, sexy como uma noite húmida de Julho, a suspirar o "Basta assobiares" a um espavorido Bogart, que lhe responde, entredentes: "O que querias que fizesse? Abraçar-te?" Estaremos assim destinados a versões curtas, censuradas ou alternativas do desejo, como descobre o cinquentenário Toto no clímax de Cinema Paraíso de Giuseppe Tornatore, imutados em totós, descendo da febre erótica para a temperatura Covid? Se Burt Lancaster tivesse mantido a distância de dois metros na fila para Deborah Kerr em Até à Eternidade, a espuma das ondas onde pasmosamente se enrolam seria hoje a espuma dos dias.O esquecimento é como uma troca de papéis entre o passado e o futuro, e a morte da sensualidade de um quadro ou de um livro é equivalente à destruição do Louvre ou ao incêndio na Biblioteca de Alexandria. Se a arte de amanhã tiver menos sexo, desejo e fisicalidade do que a arte de ontem, poderá ser um espelho dos nossos 100 dias de solidão, mas não fará justiça ao que fomos, somos e queremos ser. E talvez um dia todos os filmes desistam, terminando em uníssono como E Tudo o Vento Levou: "Frankly, my dear, I don’t give a damn."Margaret Atwood, a jovem escritora canadiana pertencente ao maior grupo de risco deste coronavírus (tem 80 anos), escreveu na velhinha Time a melhor imagem dos tempos que nos paralisam, um freeze-frame (na gíria do cinema chama-se, apropriadamente, um "paralítico") da vida em suspensão: "Pensem em todas as coisas que têm esperança de que ainda existam no castelo do futuro enquanto saltam a cavalo para o outro lado de uma ponte movediça já erguida; depois de pensarem nisso, façam tudo o que puderem, agora, para assegurar a existência futura dessas coisas." Na lista pessoal de iniciativas, a autora inclui entregas ao domicílio pelos seus restaurantes favoritos, encomendas online nas livrarias independentes predilectas e assinaturas anuais das revistas e jornais em que confia. Uma santa com bons pecadilhos.Se não podemos cair em indulgência e viajar até Badajoz, Dubrovnik ou a Martinica, é sempre possível fazer excursões épicas a lugares que não existem. Além da geografia de clássicos como A Ilha do Tesouro, de R. L. Stevenson ou do acesso ao Dicionário de Lugares Imaginários de Alberto Manguel, editado em Portugal pela Tinta da China, a empresa de viagens e revista online Atlas Obscura sugere uma pesquisa prévia de mapas de cidades, países e continentes fictícios, casos da célebre Terra de Oz de Frank L. Baum, onde é impossivelmente possível passear no Reino dos Vegetais e na Nação das Gárgulas, ou da Ilha do Prazer dos Copos (este muito adequado ao nosso quotidiano), república satírica engendrada por H. J. Lawrence nos momentos finais da Lei Seca nos EUA, com visitas obrigatórias ao Estreito do Whisky ou ao farol da Ponta da Intoxicação.