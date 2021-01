O maior desafio de 2021 é o da pandemia da ignorância.O efeito Flynn é a asserção, polémica mas maioritária, de que o valor do Q.I. das populações mundiais tem subido de forma consistente desde o pós-guerra. Nas últimas duas décadas, os especialistas em ciências cognitivas constataram uma inversão do efeito Flynn, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Para Christophe Clavé, um guru da estratégia empresarial e professor na INSEEC Business School of Economics, grupo francês especializado no ensino de gestão com filiais em Londres e São Francisco, uma das chaves do problema é a linguagem.Com o empobrecimento do vocabulário dos millennials (nascidos entre os anos 80 e o final do século XX) e a redução do léxico da geração Z (nascidos entre a segunda metade dos 90 e 2010), não são apenas as palavras que perdem o valor comunicativo. É o próprio pensamento. Falar e, sobretudo, escrever no presente, sem projecção no tempo ou recurso ao condicional, o desaparecimento da pontuação, o abandono das maiúsculas e a longa quarentena de verbos sofisticados, antes em liberdade criativa, são causas e sintomas de um problema maior: a redução na capacidade de desenvolver e reproduzir ideias complexas.Como António Damásio e outros há muito demonstraram, a atrofia do intelecto pressupõe a asfixia das emoções. Escrever de forma cada vez mais simples e em tempo linear mutila a diversidade emocional. Sem ela, tornamo-nos agressivos. Como frisa Clavé, "parte da violência nas esferas pública e privada provém directamente da incapacidade de descrever as emoções por palavras, como quando abolimos géneros, tempos e nuances".A essa escravatura da linguagem podem acrescentar-se os estrangeirismos tecnocráticos (aquele vazio supremo do soft power, do branding ou dos segmentos premium), o novo dadaísmo do Tik-Tok (onde a mensagem é o virtuosismo com que alguém se espeta contra uma parede) e a infantilização do diálogo (likes, tags, emojis). Quando tirarmos as máscaras, o maior desafio de 2021 será dinamitar o monólito das explicações simples para responder à complexidade do mundo. A vida é complicada. Porque não haveriam de o ser a linguagem e o pensamento?Sabe-se como Portugal foi construído sobre a calçada da fé nos homens providenciais. Bastou uma intervenção numa conferência relativamente obscura para Pedro Passos Coelho se tornar a última Coca-Cola no deserto da direita liberal portuguesa. De Marques Mendes a João Miguel Tavares, de Miguel Morgado ao coelhinho da páscoa de 2011 (ah, o colete de forças da troika para disciplinar a maralha, que saudades!), um salivar messiânico superou a água na boca pelas rabanadas e as filhós. Este docinho de Consoada à mesa do consulado de Costa veio com o habitual fel, embora abordasse menus sensatos. Mas um Passos, adormecido em combate, que desperta ao fim de 10 meses para o pico mediático dos crimes no SEF cheira mais a oportunismo político do que a incenso ou a mirra.Assistir à inesperada ressurreição mediática de Sérgio Sousa Pinto nos preâmbulos da quadra natalícia tem qualquer coisa de sagrado em tempos profanos, um suave aroma ecuménico na batalha das religiões socialistas. Sousa Pinto, apesar de novo (tem apenas 48 anos), é já um ‘histórico’ do PS, que Soares apreciava, e é um homem culto e inteligente - por vezes, engasga-se no tele-evangelismo da sua própria sabedoria. Mas a retórica acervada não consegue esconder que se trata de um derrotado da linha actual do partido. Se a independência é louvável, ela também acontece porque a estrada que escolheu desembocou num beco sem saída. E estar longe do poder é a pior coisa que pode acontecer a um político.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico