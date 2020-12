Com o desaparecimento de John Le Carré, é inevitável evocar um dos seus mestres: Graham Greene. O mundo deles é o da dissimulação, da complexidade moral, da teia de segredos que cobre a Guerra Fria como um deus feito de gelo.Quando Le Carré nasceu, Greene já tinha 28 anos, mas há um mimetismo desapaixonado nos passos do primeiro que homenageia o segundo. Ambos do Sul de Inglaterra, ambos espiões do MI6, ambos destacados para a Alemanha – onde aprenderiam as linhas subterrâneas da contraespionagem a Leste –, ambos encaixotados no limbo entre o palácio da literatura e o shopping do entretenimento, se o limbo fosse um armazém de grandes narradores.Para o panteão, o único defeito de Le Carré e Greene foi a escolha, ditada por cicatrizes biográficas e por uma curiosidade sacramental, de um género considerado "menor". Os dois fizeram forças das fraquezas íntimas. John Le Carré transportou o relacionamento com o pai, um aldrabão e golpista engenhoso que o vigiava, para os agentes duplos, essas ratazanas mentirosas que esgravatam os corredores do Circus onde George Smiley trabalha. Graham Greene transferiu as tormentas da sua vida amorosa para novelas superiores. Mas Greene tinha uma fragilidade suplementar: a culpa. Ele era um poço de contradições. Sagrado e profano. Católico e agnóstico. Depressivo e efusivo. Hipersexual e perseguido pelo pecado. O máximo que Le Carré teve de montanha-russa amorosa foi o affair com a mulher de outro escritor, James Kennaway. Já Greene era um amante variado, compulsivo e sanguíneo.Uma nova biografia cimenta a influência no seu trabalho do intermitente romance com Catherine Walston, uma sósia de Joan Fontaine. Eram ambos casados quando se conheceram, em 1946 – ele tinha 43, ela 30. Usaram-se com abundância, mas Catherine usou-o mais, o que se tornou problemático para Greene. Encontravam-se em Paris, Capri ou em Achill, na Irlanda, onde ela tinha um chalet para se enrolar em simultâneo com Ernie O’Malley, um cabecilha do IRA, até o abandonar de vez – é a centelha que atiçará o inesquecível O Fim da Aventura.Nas cartas entre Graham e Catherine, hoje guardadas na Universidade de Georgetown, em Washington, ele escreve sobre o momento exacto em que se fixou nela. Catherine aluga uma avioneta para o levar de regresso a Oxford depois de uma tarde na propriedade do marido, Lord Walston. "Uma mecha de cabelo toca-nos nos olhos à entrada para um avião sob a neve de East Anglia e estamos apaixonados." Por vezes, é o que basta. WTexto escrito segundo o anterior acordo ortográfico