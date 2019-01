Como topar intelectuais numa festa

Em entrevista ao jornal Público, Cristina Ferreira lançou a pergunta que se impunha: "Porque é que a elite se entende superior ao povo?" É uma dúvida que já atormentava Cícero, São Tomás de Aquino e Dino Meira. A resposta é difícil, mas se começarmos por identificar as características de um intelectual, a tarefa de compreendermos as raízes do seu sentimento de superioridade torna-se facilitada. Uma festa que receba o povo e a elite torna-se um espaço público neutro para o primeiro impor a força dos seus argumentos e a segunda pavonear as suas mais-valias.Aqui ficam algumas dicas básicas de reconhecimento do "Homo Lusitanus Inacessibilis" - o intelectual português:- o intelectual não tem conversas, lança reflexões;- o intelectual abomina trivialidades, como o pós-colonialismo etimológico de Índia, a filha de Ana Malhoa, ou a negação da metafísica no dasein de Heidegger; para o verdadeiro intelectual, até os Abba devem ser abordados numa perspectiva deleuziana;- o intelectual não come, tem experiências de fine dining;- o intelectual não anda, levita; embora não toque no chão, os seus passos esmagam os sonhos dos simples (ou os pés da populaça: por vezes, o intelectual arrisca tudo e ensaia-se na pista de dança, com consequências estéticas cataclísmicas);- o intelectual não tem uma orientação sexual definida: tanto pode perder-se no Finalmente como no Trumps;- se o intelectual alguma vez for visto em Barcarena, na Porcalhota, em Rio Tinto ou Valbom, regressará ao povo de onde saiu quando entrou no Frágil em 1988;- o intelectual só aprecia música em vinil, literatura disruptiva e cinema sem narrativa (a não ser que seja metanarrativa); cada exemplar cultural adquirido deverá ter pelo menos quatro estrelas atribuídas por pelo menos quatro críticos que conheça há pelo menos quatro anos (ou com quem tenha tido quatro experiências de fine dining).É conhecida a beatitude do PCP face aos vícios e fraquezas do capitalismo. A castidade foi agora rompida pelo anúncio na TVI de vários contratos de ajuste directo da Câmara de Loures, presidida por Bernardino Soares, com o genro de Jerónimo de Sousa, totalizando mais de 150 mil euros em trocas de lâmpadas, limpeza de vidros e colagem de cartazes. Ainda não se conhecem os detalhes, mas sabe-se que o serviço era necessário: Bernardino precisava há muito que alguém lhe mudasse a lâmpada e, como o próprio repetiu, seguiram-se todas "as regras do mercado" (o facto de nem o contratante, nem o o sogro do contratado acreditarem nessas regras é uma irrelevância). A reacção do PCP à notícia também foi digna de uma virgem ofendida: a TVI optou pela "reabilitação de Salazar e do regime fascista". Os telhados de vidro do PCP estão mesmo a precisar de uma limpeza.O referendo, o menos democrático dos plebiscitos, destruiu o mais resistente dos sistemas parlamentares. Muitos britânicos lúcidos já comparam os dois anos desta longa-metragem absurda com as guerras civis de 1642-1651, que lançaram Inglaterra, Escócia e Irlanda no caos. Talvez o Brexit tenha pouco a ver com o relacionamento difícil da Grã-Bretanha com a CEE desde a adesão em 1973. Talvez o Brexit tenha tudo a ver com um Reino Unido composto por quatro nações que jamais estiveram sintonizadas (Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, todas com níveis diferentes de competência e autonomia), acrescido de 14 territórios ultramarinos e de um limbo rochoso chamado Gibraltar, o conjunto definitivamente fracturado por gritantes desequilíbrios regionais e a deterioração do welfare state. Como escreveu o irlandês Fintan O'Toole no The Guardian, o problema do Reino Unido não é o Brexit. É não saber mais como ser reino e ser unido.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.