Le grand Legrand

Morreu Michel Legrand, e com ele terminou uma certa forma de compor música para cinema. As melodias de Legrand não têm o génio rítmico de Henry Mancini (A Pantera Cor-de-Rosa), a inventividade jazzy de Quincy Jones (A Sangue Frio), o fôlego épico de Maurice Jarre (Lawrence da Arábia), a elegância sinfónica de John Barry (África Minha), todos da sua geração. Tão prolífico como eles, Legrand criou quase sozinho um romantismo optimista mas consciente da amargura que fluíra como um rio subterrâneo entre os escombros do pós-guerra.Esse romantismo sustenta a fantasia amorosa da partitura de Os Chapéus de Chuva de Cherburgo, para o trovador proletário de Nantes, Jacques Demy. Os filmes de Demy são a linhagem possível, europeia, moderna dos musicais technicolor da Metro, e a melancolia que os atravessa, pontuada por raios de sol que convidam a nova dança sob nuvens cinzentas, só desabrochou graças à confiança melódica de Legrand, um pianista superior que dominava Schubert e Fauré. Aos 26 anos, concebeu e interpretou um álbum ao lado de John Coltrane, Bill Evans e Miles Davis (aos 16 vira Dizzie Gillespie ao vivo em Paris; foi tiro e queda).Filho e neto de instrumentistas e compositores, o namoro de juventude com a música clássica e o flirt de uma vida com o jazz permitiram-lhe agarrar na pose piegas da chanson e emprestar-lhe uma esperança agridoce que, em 1964, já servia como contracorrente da revolta dos sixties. Apesar dos seis trabalhos com Godard (incluindo Um Bando à Parte), o seu passeio pela angústia feminina - da Geneviève de Catherine Deneuve nos Chapéus à Dorothy de Jennifer O'Neill em Verão 42 (1971) - alimenta-se da nostalgia até semear lamentos amorosos em cada nota, cada ausência, cada raccord.Mas as hipóteses de alegria regressam sempre, embora passageiras - "like a door that keeps revolving in a half forgotten dream", como se ouve em The Windmill of Your Mind -, irrompendo o erotismo onde só se pressentia vigília: basta juntar Steve McQueen, Faye Dunaway e um tabuleiro de xadrez (The Thomas Crown Affair, 1968). Se Uns e os Outros ou Yentl são cedências à choraminguice mainstream, as partituras de A Piscina, O Mensageiro ou Atlantic City mantê-lo-ão entre os grandes. Quanto à delicadeza romântica de Legrand, um pouco demodée, ressurge hoje nos lugares mais improváveis, de Vinyl de Scorsese/Terence Winter a Sharp Objects de Jean Marc-Vallée. Ainda vamos precisar muito dela.Na cadência dos invernos rigorosos, todas as semanas surgem notícias de mais uma mulher solitária, um casal, uma família que morreu por tentar aquecer a casa. São quase sempre velhos, pobres e do Interior do País - a tripla lotaria da exclusão em Portugal. Em vários países desenvolvidos, o Estado apoia o aquecimento seguro das habitações. Mas isso é em países desenvolvidos.A pergunta de Assunção Cristas trazia água no bico. Mas a resposta de António Costa quanto à cor da sua pele soa a demagogia. A hipocrisia, essa, atingiu todos os partidos - por motivos diferentes, uns mais louváveis do que outros - na avaliação a quente do caso do bairro da Jamaica. À falta de representação política relevante das comunidades negras em Portugal, não há ninguém no parlamento que saiba o que é ser olhado de lado quando entra no autocarro, não aceder a círculos de amigos onde a cor de pele é outra ou jamais ascender aos cargos cimeiros do empresariado. Quantos deputados negros estão contabilizados em 45 anos de democracia? E como será viver num bairro como o da Jamaica? Não faço a mais pequena ideia.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.