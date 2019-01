O silêncio dos gigantes

Em 2019, fará 145 anos que foi inaugurada uma pequena exposição num estúdio de fotografia no segundo andar do número 35 da Boulevard des Capucines, em Paris. A 15 de Abril de 1878, abria ao público a primeira mostra de pintura impressionista, com trabalhos de jovens aspirantes como Monet, Renoir, Pissarro ou Degas, e o longo reinado da arte figurativa acabava como tantos reinados terminam: com uma revolução.A explosão simbolista e abstracta que se seguiu não deixaria - felizmente - pedra sobre pedra, mas sobrou um vazio que não mais foi preenchido: o território dos grandes pintores-narradores. Ao contrário das outras artes, onde a narrativa continuaria a evoluir e a derrubar barreiras julgadas intransponíveis, a pintura apaixonou-se com tal fulgor pelo pós-conceptual que o trabalho histórico e mitológico de supremos contadores de histórias como Giotto, Michelangelo, Brueghel, o Velho, Rembrandt, Géricault ou Millais se afundaria de vez no círculo negro de Malevich em 1913.Na revista The Nation, Barry Schwabsky escreveu há dias sobre a falta de legado contemporâneo de Delacroix, um dos últimos supernarradores pictóricos, que reinventava Shakespeare, Ariosto ou o Antigo Testamento, a energia superando a forma, numa flochetage de desejo e desilusão (o seu Mulheres de Argel influenciaria Monet e Picasso).Contar histórias em tela requer a orientação do olhar e a manipulação da cronologia, mas "narrativa" tornou-se entretanto uma palavra maldita, sinónimo de academismo, decorativo, do anedótico. Mais de um século depois, persistem alguns bons autores figurativos com foco dramatúrgico - Werner Tubke, Peter Howson, Kerry James Marshall - mas nenhum deles se aproxima sequer da sombra gigante do passado, confundindo-se também a intensidade sinergética da narrativa com a verve satírica de John Currin ou o fotorrealismo de um James Valerio. Mas Picasso, um dos sublimes revolucionários dos anos 10, saberia quanto o quadro contemporâneo de tragédias morais merece um grande pintor narrativo. O presente mantém-se órfão, sem movimento ou cor que façam mover a seta do tempo.Por fim, a ficção das viagens no hiperespaço - dos saltos quânticos da USS Enterprise às fugas do Millennium Falcon - começa a dar motivos para a ciência sorrir. Os buracos negros são tidos como potentíssimas máquinas de destruição, onde nem a luz sobrevive. Para além do seu horizonte de eventos, o nosso corpo seria esticado como um fio de spaghetti, de-sintegrando-se. Mas físicos da Universidade de Dartmouth, Massachusetts, anunciaram na semana passada que, caso um buraco negro seja suficientemente grande e rode a uma velocidade suficientemente elevada, poderá ser possível atravessá-lo com suavidade, reacendendo a hipótese de o usarmos como método de transporte para outro universo. Proponho inscrevermos Marcelo para a viagem de abertura: seria o primeiro telefonema interdimensional (os detractores sugerem um bilhete só de ida).Luís Montenegro é um génio. Em três dias, conseguiu fazer passar uma imagem de Rui Rio que mais ninguém tinha conseguido (incluindo o próprio): a de estadista. Montenegro, esse vencedor nato - a única vez que foi a votos, em Espinho para as autárquicas de 2005, perdeu espinhosamente -, resolveu tomar de assalto com a frieza de um sniper o mais perigoso dos partidos portugueses (se tivesse mais sensibilidades arqui-inimigas, o PSD seria a Faixa de Gaza), um ano depois de o poder ter feito em Congresso e a quatro meses das Europeias, convencido de que terá resultados espantosos contra Costa em Outubro - o socialista já treme, imagina-se. É desta massa maçónica que se fazem os líderes.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.