Cinema: procura-se morto ou vivo

DEPOIS DE 13 MESES de escuridão sem a luz redentora das imagens, ainda há prova de vida para os filmes numa sala? Como a missa do século XX, a experiência comunitária do cinema poderá terminar antes do fim do século XXI. Ou tornar-se um fenómeno de seitas marginais, olhadas com desconfiança pela sua apostasia. Numa entrevista à New Yorker, o realizador e argumentista Paul Schrader, que escreveu Taxi Driver, O Touro Enraivecido e A Última Tentação de Cristo – o homem é calvinista mas sabe duas ou três coisas sobre fé e pecado –, confirmava o que postara num texto no Facebook: "A transição das longas-metragens de cinema para os formatos do streaming roubou à narrativa a capacidade de criar histórias concisas que funcionem como um murro na cara." A pandemia pode ter sido o último prego neste caixão de anacronismos.