O que se passou este ano foi anómalo, mas nos anos seguintes as comemorações do 25 de Abril retomarão uma certa normalidade. Retomo aqui uma proposta que fiz há alguns anos e que ninguém quis discutir. É muito simples: em cada ano estipula-se um valor que pode ser pensado em função do custo das cerimónias, e daí para cima. Esse valor será destinado a uma "obra do 25 de Abril" seja um edifício público necessário, seja o equipamento de um hospital, seja um grupo de bolsas de estudo, seja a recuperação de um quadro (ou quadros antigos), seja a compra de uma obra de arte vital para a cultura portuguesa no estrangeiro, seja uma edição popular dos nossos clássicos, seja mais ambulâncias ou mais material de socorro, seja um restauro de um monumento, seja a digitalização de um arquivo, etc., por aí adiante.