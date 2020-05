ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de maio de 2020.

Disse e repito sobre a cerimónia do 25 de Abril: tinha de ser feita com todas as recomendações da DGS, mesmo assim havia o risco de ser sentida como desigualdade, nenhum dos casos em que foi apontada a desigualdade era pertinente (missas, funerais, etc.), e que, não para todos, mas para alguns dos mais violentos críticos, era por ser uma comemoração do 25 de Abril. Se fosse o 10 de Junho não tinha havido uma tempestade tão vocal.