Um bom homem

Há duas pessoas que combati politicamente com dureza e que me mereceram o maior respeito pelas suas genuínas qualidades de uma virtude em extinção, a honra: Ramalho Eanes e Jorge Sampaio.

Politicamente Jorge Sampaio é um homem mais complicado do que se pensa, agora que a morte gera a unanimidade acrítica das avaliações. Foi o Presidente mais à esquerda que houve em Portugal, muito mais à esquerda do que Mário Soares. Mais: foi o único esquerdista que esteve na presidência. Mas havia nele uma genuína bondade e tolerância que eram e são muito raras na política portuguesa.



Sampaio irritado

Talvez por isso, o melhor de Jorge Sampaio vinha quando ele ficava irritado. Parece contraditório mas não é. Quem o fazia ultrapassar as marcas da sua fleuma, apanhava com um animal feroz escondido que estava lá. Como se viu com a demissão de Santana Lopes, que ele sabia ser um péssimo primeiro-ministro. Dera-lha uma oportunidade e ele dizia coisas como esta:

"Este é um Governo a quem ninguém deu quase o direito de existir antes dele nascer, e que, depois de nascer através de um parto difícil teve que ir para uma incubadora e vinham alguns irmãos mais velhos e davam-lhe uns estalos e uns pontapés."

Sampaio remeteu-o para dentro da incubadora.



O anti-Soares

Num certo sentido, Jorge Sampaio era o anti-Soares. Os dois homens respeitavam-se, mas nunca se deram politicamente bem.