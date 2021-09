A maldição da Figueira

Alguém lançou uma maldição sobre a Figueira da Foz e espero que não tenham sido os próprios figueirenses. Se votarem no homem das dívidas, vão ter de novo dívidas a infernizar todos os que lhe sucederem e que terão que as pagar, como aconteceu no passado. Podem é ter milhões de euros de fogo de artifício, em troca. Se votarem no homem das dívidas lembrem-se que após perder as eleições entregando a maioria absoluta a Sócrates, lembrem-se de quem, após perder face a Rio, negociando, com a benevolência desleixada deste, lugares no Conselho Nacional, para logo sair e criar um novo partido, dividindo o partido de Sá Carneiro a quem estava sempre a fazer juras de fidelidade. Quando o novo partido e as suas candidaturas falharam redondamente, foi-se mais uma vez embora deixando a casa para os outros arrumarem e pagarem as despesas. Se as sondagens se confirmarem, os figueirenses que não se queixem, estão mesmo amaldiçoados.