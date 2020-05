ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.

A questão não está na evidência de que "não toca a todos da mesma maneira". Já aqui na SÁBADO disse isso há mais de um mês e não é mérito nenhum meu abrir portas abertas. Mas, órgãos de comunicação social, em particular a imprensa de referência e as agendas televisivas que dependem dos jornais mesmo que não o digam, parecem só agora ter percebido que essas portas estavam mais que abertas. Ainda pagamos um preço em termos do "olhar", ou se se quiser de política, pela vitória ideológica importante do pensamento da troika nesses anos do lixo do governo Passos-Portas-troika, que foi interiorizar uma visão da economia que tinha valorosos empresários e invisíveis trabalhadores, agora chamados "colaboradores".