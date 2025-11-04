Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
04 de novembro de 2025 às 23:00

Quinze coisas novas e inéditas na exposição #Francisco Sá Carneiro e a construção da democracia"

O “serviço de informações” do PPD era completamente desconhecido, até que o Arquivo Ephemera publicitou a sua existência e divulgou alguns dos seus documentos que estão na exposição.

A exposição do Arquivo Ephemera, inaugurada esta semana nos pavilhões da Santa Casa da Misericórdia na Mitra, freguesia de Marvila, em Lisboa, entre outras coisas privilegiou apresentar nova informação assente em documentação inédita oriunda de vários espólios. O mais importante é o do próprio Francisco Sá Carneiro, mas também o de Nuno Rodrigues dos Santos, Mário Brochado Coelho e da colecção do próprio Arquivo.

