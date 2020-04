Quando se começa a falar dos crimes e dos tipos de crimes, distinguindo-os não pelas penas, nem pela compulsividade gravosa, mas pelo brado público, está a perverter-se a justiça com a “opinião”, exactamente aquilo a que a lei é suposto ser imune

05-04-2020

Quando se ouve alguém colocar a ênfase no funcionamento da economia em detrimento da saúde pública estamos no domínio da pura política. O mesmo se passa com os mecanismos dos apoios e recursos disponíveis, que podem favorecer os de cima ou os de baixo.