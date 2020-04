ePaper ou encontre-o nas bancas a 07 de abril de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 07 de abril de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Alguém imagina o que se está a passar em casa de muitos portugueses, onde a mistura do confinamento, muitas vezes em espaços exíguos, sem dinheiro, sem grande capacidade ou oportunidade de mobilidade, com uma televisão e muitos olhos a quererem ver o que ela dá, com um pacote de Internet escasso e provavelmente já esgotado, com telemóveis a tocar e sem privacidade para responder a todas as chamadas, com crianças, adultos, velhos, todos juntos, às vezes pela primeira vez, com os adolescentes sem poderem sair à noite, mulheres sobrecarregadas com os trabalhos de casa e sem ninguém para ajudar, crianças pequenas a berrar toda a noite, todas as antigas animosidades à solta, a que se acrescentam os novos conflitos nascidos naquele apartamento em qualquer subúrbio. Imaginem bem, há todas as condições para ser o "inferno são os outros".