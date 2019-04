Porque é que não vai haver debate sobre a Europa nas eleições?

Por uma razão muito simples: estão todos os grandes partidos de acordo (PS e PSD) e um mais pequeno (o CDS), idem aspas, o BE com uma posição ambígua, e o PCP vai ser deixado a falar sozinho, tanto mais que a sua posição remete para um contexto geoestratégico em que a posição sobre a Europa é apenas uma parte. Dos pequenos partidos que nunca tiveram representação parlamentar, o Livre alinha com o partido de Varoufakis nas críticas aos métodos europeus, mas é muito europeísta em tudo o resto, e os outros serão marginais no debate.A grande pedra de silêncio vem do PS, PSD e do CDS, que não podem afastar-se de uma espécie de "consenso europeu" que em nada coloca em causa o processo antidemocrático em que a União Europeia tem tido um grande papel, na deslocação de poderes para Bruxelas e retirados dos parlamentos nacionais, na incapacidade de criticar o papel dos europeístas no que aconteceu na Grécia, no caminho para a guerra e a anexação russa na Ucrânia, no crescimento dos populismos e nacionalismos, na maneira como a Alemanha tem liderado a resposta europeia à crise financeira, no Tratado Orçamental, no sentimento de recusa que gerou o Brexit, nas intervenções militares desastrosas na Líbia e na Síria, na política de fronteiras face aos refugiados, etc., etc.

