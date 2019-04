Os malefícios do populismo: empurrar os deputados para a exclusividade é um erro

O problema com as "soluções" populistas é que não resolvem nenhum dos problemas que pretendem afrontar e geram novos, piores do que os anteriores. Não é novidade nenhuma, todos os processos legislativos "por ondas" são essencialmente punitivos, pouco pensados e com efeitos perversos.O caso da discussão sobre incompatibilidades que omite a discussão sobre os efeitos da exclusividade dos deputados, como se uma lista ad hoc de interdições não tivesse efeitos a montante e a jusante, e não moldasse a composição parlamentar, é um exemplo claro do que digo. A sucessiva legislação destinada a criar incompatibilidades dos deputados, produzida por vagas, é contraditória, está errada e está longe de ter o resultado pretendido.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 17 de abril de 2019.