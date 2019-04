Mais crónicas de José Pacheco Pereira

Bicicletas e trotinetas 07-04-2019 É por estas coisas que eu fico perplexo com a completa falta de bom senso destas “soluções” milagrosas, que vão a par da ideia de que ler em ecrãs de telemóveis ou em tablets pode substituir ler em papel e em dimensão confortável para os nossos olhos

Famílias 31-03-2019 Há um problema para as juventudes partidárias e para a ecologia partidária em geral: tudo lhes foi facilitado para chegarem novos a uma visibilidade pública maior. A muitos deles, a sua competência dar-lhes-ia igualmente uma carreira de qualidade, mas dificilmente seria tão rápida e ascensional

Cidadania em vez de História e Geografia 24-03-2019 Podem continuar a comer nos McDonald’s e a ter preguiça para separar o lixo, mas o passo para dizerem alguma coisa, manifestando-se, é já em si um progresso. Convinha é que o protesto ecológico, importante que seja, não seja apenas uma causa global, abstracta e de “boa consciência”

As mulheres na rua não são todas iguais 17-03-2019 A combinação de políticos fracos com uma comunicação sem jornalismo, mas assente no apontar de culpas e culpados, misturando coisas sérias com irrelevâncias, alimenta a progressiva diluição da democracia e a sua substituição pela demagogia

As eleições europeias e o lobismo europeu 10-03-2019 Críticos mais duros e severos do que tem sido a evolução da União, dos erros graves que tem cometido, do “sugar” da democracia das nações para entidades burocráticas “europeias” são obviamente excluídos desses debates e processos

Oposição pavloviana 03-03-2019 São os jornais e as televisões que definem os temas da oposição pavloviana e também o seu estilo. Tem um problema: nenhuma questão que daí nasça aguenta mais que uma semana ou duas de excitação, antes de ser engolida pela “novidade” mediática

A gente olha para o homem e ele é preto, ele olha para nós e vê brancos, mas não se pode dizer. Somos todos sem cor 24-02-2019 O problema do PSD é que se tem uma linha de oposição alternativa, que só pode ser a oposta ao activismo sem regras do CDS, não pode ficar complexado com a acusação de que isso o coloca do lado do Governo

Uma lógica paupérrima, mas é a que temos 17-02-2019 Como o PSD nada diz sobre a Aliança, preso não sei por que ideia de que isso seria contraproducente, o terreno para a Aliança fica livre na competição que em cada sítio está a fazer ao PSD

Há um ascenso na censura 10-02-2019 Há dois efeitos geradores, causa e consequência do populismo, na dissolução dos valores comunitários e do diálogo de diferenças inerente à democracia: só ouvimos aquilo que nos agrada, só vemos o que nos agrada, a nós e à nossa tribo

Eu quero saber quem ficou com os milhões emprestados pelos bancos, não os pagou, e nós estamos a pagar 03-02-2019 É legítima a reclamação de todos, e de alguns partidos, que os nomes dos principais devedores sejam conhecidos. Mais importante ainda é saber como é que ainda continuam a ter o mesmo património, e a viver, negociar, comprar, gastar, como sempre fizeram antes, durante e depois

Por que razão a direita mais à direita precisa desesperadamente do PSD? 27-01-2019 Se não estivessem muito órfãos, se não tivessem tanta pressa e fossem mais atentos, veriam as enormes dificuldades que Rio tem em consolidar uma viragem ao centro que recoloque o PSD no seu lugar habitual de “partido reformista”

Não vale a pena colocar num patamar alto o que está mais abaixo 20-01-2019 Se a hipocrisia pagasse impostos, havia muita gente falida. E a mesma ingenuidade, com o silêncio com a cisão de Lopes, que segue um padrão que infelizmente conheço bem demais

Bastou sair um treinador para deixar de haver os restos de jornalismo que ainda havia 13-01-2019 A exclusão social, que nem sempre é económica, alia-se a uma nova forma de exclusão psicológica, acentuada pela crescente solidão tecnológica, e o resultado é o aumento do nível da zanga por baixo da manta da fraca civilidade que já temos

O País está uma seca e não é mau que esteja 30-12-2018 Precisamos de um abanão e a seu tempo ele virá, como o Diabo de Passos ele está algures, talvez mais perto do que se pensa. E sem inquietação não se vê vir nada, a cegueira é a regra

O fogo do populismo que arde (ainda) sem se ver 23-12-2018 Este discurso imediato da culpa alimenta uma fogueira perigosa, mais perigosa do que a atitude de irresponsabilidade que é grave mas comunica menos com o fogo que arde sem se ver (para já) do populismo