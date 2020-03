ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.

Toda a história humana é feita do muitas vezes trágico convívio com vírus e bactérias, que o acaso das mutações faz transitar pelos humanos. Uns são mais letais, outros menos, muitos vêm de um outro reservatório natural biológico que são os animais, e seguem as estradas artificiais que a civilização construiu. Num certo sentido, são uma parte da rede de transportes e comércio que ligou o mundo, dos barcos genoveses, dos portos abertos ao mundo oriental, como Veneza, Marselha, Nova Iorque, São Francisco, aos soldados em guerra, aos aviões dos dias de hoje. E chegam a todo o lado.Edgar Allan Poe tem um pequeno conto chamado A máscara da Morte Vermelha que mostra o medo e a impossibilidade do isolamento, a vitória da praga, "que veio como um ladrão pela noite". O coronavírus não é a "morte vermelha", que é mais parecida com o Ébola, mas vale a pena ler o conto de Poe. No fim descreve a separação dos humanos, o relógio de marfim a parar, as tochas a apagar-se, no castelo do Príncipe Prospero, que pensava que as suas muralhas o protegiam da Morte.