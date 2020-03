ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

O que se vai sabendo sobre a justiça e a presença nessa área, que sempre se apresentou como impoluta, do conjunto de perversões que dão título a este fragmento do artigo não parece muito diferente do que acontece na política, nos negócios, na cultura, no desporto, etc. A realidade parece a mesma, ainda que a dimensão e a forma possam ser diferenciadas. Mas trata-se substancialmente de fenómenos da mesma natureza, que revelam uma das características do nosso atraso cívico. Pode ter-se em conta que a percepção da dimensão destes fenómenos, em particular da corrupção pura e dura, é muito superior à realidade mas, mesmo assim, sobra muito para nos preocuparmos e não deixar ao populismo o pretexto da inocência que, qualquer pessoa que saiba História, sabe que não tem.O problema é estrutural e não é conjuntural, e por isso não é de estranhar a corrupção na justiça. Na verdade, a situação é agravada pelo corporativismo da instituição, que tem muito menos escrutínio do que a vida política. Outro sector também muito pouco escrutinado é o sector da cultura, que afirma uma espécie de intangibilidade em nome da criação, apesar da sua grande dependência de dinheiros públicos e de mecanismos de amiguismo muito mais densos do que noutras áreas da vida pública.