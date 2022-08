Os três poderes fácticos

No caso português, negócios, Igreja e futebol fazem, no essencial, tudo o que querem e isso é uma fragilidade da nossa democracia.

Em Portugal há três poderes fácticos, os únicos que ombreiam com o Estado, que limitam o seu poder e actuam com independência em função dos seus interesses: a Igreja, o futebol e os grandes grupos económicos. Hesitei se devia acrescentar a comunicação social, que exerce um efectivo poder, em grande parte delegado dos outros três, que impõe regras e silêncios, temas e alvos, com efectiva pouca autonomia da própria comunicação. É igualmente o caso das chamadas "redes sociais", em todos os seus aspectos psicológicos, sociais propriamente ditos, comunicacionais, económicos, promocionais, de louvor ou desonra, que são um espelho dos verdadeiros poderes fácticos, dado o seu grau de manipulação.