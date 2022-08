Consequências do “caso Sérgio Figueiredo”

Presumo que quem tem escrito sobre o "caso" de Sérgio Figueiredo não tem pensado muito nas consequências dos critérios que tem estado a usar. Com maior ou menor latitude, eles implicam que no caso de vir a haver um governo do tipo do de Passos Coelho, PSD e aliados muito à direita, não vão poder ter nem como assessores nem em qualquer cargo de nomeação governamental qualquer jornalista (a categoria profissional de Sérgio Figueiredo) ou qualquer comentador da mesma área em funções sem que os critérios da polémica actual venham ao de cima.