A Uber e o deslumbramento tecnológico-liberal

Quem tenha memória sabe que a aparição da Uber foi saudada com aplausos por todos os que acham que o progresso social tem apenas como base a tecnologia, seja qual for o custo adjacente, e isso serviu para as loas liberais face ao novo sistema privado versus os caducos táxis. Os taxistas estiveram na frente da resistência à Uber, o que se compreende porque a nova competição lhes tirava mercado e mostrava as múltiplas fragilidades dos táxis. A Uber introduzia melhorias significativas no acesso ao transporte urbano, era mais fácil de usar, mais fácil de chamar, mais fácil de pagar, mais limpo, ninguém tinha que aturar os impropérios ou apenas a conversa dos taxistas, era mais eficaz em muitos aspectos. Por isso, para certas faixas urbanas tornou-se um substituto dos táxis rapidamente.