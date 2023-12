Até os aliados mais fiéis de Israel, como os americanos, já perceberam que o plano do Governo de Netanyahu é controlar a faixa de Gaza directamente, atirando uma parte importante da sua população para mais uma sucessão de campos de refugiados no Egipto.

1. As duas guerras em curso revelam um aspecto da normalidade das guerras: as guerras dos pobres são muito mais cruéis do que as dos remediados ou ricos. Claro que isto é em sentido figurado e uma distinção que deve ser vista com cuidado, porque a crueldade é um atributo de todas as guerras. A guerra dos pobres, neste figurado sentido, é a de Gaza, a dos outros é a da Ucrânia.