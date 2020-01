ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.

A escolha da palavra do ano era suposto premiar palavras que entravam no vocabulário corrente e que o enriqueciam, ligadas a mudanças culturais, sociais, económicas. Mais do que premiar expressões, apenas pelo seu uso frequente, tratava-se de mostrar mais inovação do que descrição, embora haja casos em que todas estas categorias se interligavam. Este ano a palavra(s) foi "violência doméstica", ganhando por pequena margem a "sustentabilidade" e a "desinformação", sendo esta última talvez a mais apropriada para ser palavra do ano.De qualquer modo, um aspecto interessante da votação é conter uma espécie de wishfull thinking, positivo ou negativo, como se se desejasse "sustentabilidade" – o que duvido muita gente saiba o que é e o que pesa no seu salário –, que acabe a "desinformação", votado por muita gente que a alimenta nas redes sociais, e, por fim, condene a "violência doméstica", que é apenas uma parte das violências que se praticam contra as mulheres.Boa sorte para o ano!