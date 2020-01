ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Deu-nos um governo mais fraco do que o anterior. O PS pode ter tido mais votos e deputados mas isso é em grande parte irrelevante, dado que não chegou à maioria. A conjugação de um governo mais fraco com a possibilidade do agravamento da situação económica lança uma sombra sobre estes próximos anos.Acresce que ninguém tem poder e autoridade para fazer o que é necessário. A esquerda não pode fazer o PS legislar a seu favor para além de um mínimo, mas tem um poder de veto, visto que em nenhuma circunstância o PS se arrisca a legislar em matérias em que o BE e o PCP não têm margem para fechar os olhos. Logo, a sobrevivência do PS e do seu governo é do interesse da esquerda não governamental, porque mantém este invisível veto. O PS sabe disso, sabe que conta com esse quid pro quo e usufrui do resto. Mas, no seu conjunto, esta é uma solução frágil.