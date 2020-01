Haverá milagre?

ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de janeiro de 2020.

Se Rio for eleito presidente do PSD, vai ser quase um milagre. Já disse o mesmo quando Manuela Ferreira Leite foi eleita. Nenhum teve vida fácil nas suas eleições, ambos tiveram contra si as mesmas pessoas, Relvas, Passos, Montenegro, Menezes na sua encarnação anterior, etc. Mas tiveram contra, acima de tudo, o mesmo "estilo" – um eufemismo muito meigo – de candidatos, mecanismos, grupos e fracções.Porque é quase um milagre? Porque no PSD "interior" dos dias de hoje, aparelho, militantes profissionais, grupos de interesse, sindicatos de voto, há muito poder, muitas benesses e muita carreira em jogo. Fora do partido o seu trem de vida mudaria de forma drástica, até porque não têm propriamente currículo para obter um emprego remotamente próximo do que hoje o partido lhes dá. O preço individual é a perda de liberdade, a profissionalização na intriga, na defesa do território, na contínua troca de favores e influência. O preço para o partido é o do seu muito abalado prestígio.